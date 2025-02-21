Украина определилась с составом на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира

Командные гонки состоятся в предпоследний соревновательный день мирового первенства.

Сборная Украины огласила составы на женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.

Вне состава украинской команды на эстафету у женщин осталась Ирина Петренко, а Елена Городна дебютирует в командных стартах на мировом первенстве.

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Состав сборной Украины на женскую эстафету:

Кристина Дмитренко

Юлия Джима

Елена Городна

Анастасия Меркушина

В составе мужской команды вне заявки остались Денис Насыко и Артем Тищенко, но в то же время вернулся капитан Дмитрий Пидручный, пропускавший индивидуальную гонку и сингл-микст, сообщает Суспільне Спорт.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету:

Антон Дудченко

Виталий Мандзин

Тарас Лесюк

Дмитрий Пидручный

Женская и мужская эстафеты на чемпионате мира состоятся в предпоследний соревновательный день, в субботу, 22 февраля. Биатлонистки выйдут на старт в 13:05 по киевскому времени, а биатлонисты - в 16:05 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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