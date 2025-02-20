Украина с лучшей стрельбой провалила сингл-микст на чемпионате мира-2025

В четверг, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в сингл-миксте на мировом первенстве представляли Юлия Джима и Антон Дудченко, которые замкнули топ-20 гонки.

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Несмотря на лучшую стрельбу наряду с Германией и Польшей, украинская команда не смогла продемонстрировать приемлемый результат, уступив ходом. Джима и Дудченко использовали четыре дополнительных патрона и завершили гонку на 20-м месте, что стало худшим украинским показателем в одиночных смешанных эстафетах в истории.

Победу в сингл-миксте на чемпионате мира праздновала команда Франции. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку Германия.

🇫🇷France claims their fifth gold medal in Lenzerheide! Quentin Fillon Maillet defends his world title, this time alongside Julia Simon.



Norway and Germany join them on the podium! 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/JqE9CCrWCf — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 20, 2025

Чемпионат мира. Ленцерхайде

Одиночная смешанная эстафета

Франция (0+7) 35:25.1 Норвегия (0+15)+5.7 Германия (0+4) +8.3 Швейцария (0+10) +12.7 Швеция (0+7) +13.5 Словения (0+8)+18.7

...

20. Украина (0+4) +2:30.5

В субботу, 22 февраля, чемпионат мира продолжится женской и мужской эстафетами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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