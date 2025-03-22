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Ван дер Пул выиграл однодневку Милан – Санремо с падением рекорда украинца

Нидерландский велогонщик торжествовал на седьмом "монументе" на протяжении карьеры.
Вчера, 22:56       Автор: Антон Федорцив
Матье ван дер Пул / Getty Images
Матье ван дер Пул / Getty Images

30-летний Матье ван дер Пул стал победителем престижной однодневной велогонки Милан – Санремо. Вместе с ним на подиум поднялись итальянец Филиппо Ганна и словенский гонщик Фаддей Погачар.

Тройка призеров скрылась от пелотона и разыграла победу между собой. Перед этим ван дер Пул, Ганна и Погачар одолели подъем Чипресса за 8 минут 55 секунд. Так они побили рекорд украинца Александра Гонченкова и итальянского гонщика Габриеле Коломбо (9 минут 19 секунд), державшийся с 1996 года.

Ван дер Пул во второй раз в карьере выиграл 298-километровую однодневку. Кроме победы на Милан – Санремо в позапрошлом году он также трижды триумфовал в Туре Фландрии и дважды выиграл однодневку Париж – Рубе. Также нидерландец побеждал на этапах Тур-де-Франс и Джиро д'Италия.

К слову, ранее "Большая петля" анонсировала возвращение в Британию.

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