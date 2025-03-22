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Ювентус нашел замену Мотте в лице экс-наставника Малиновского

Игорь Тудор станет наставником туринцев.
Вчера, 23:09       Автор: Василий Медвидь
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Туринский Ювентус сменит главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «зебры» нашли замену Тьяго Мотти в лице Игора Тудора. Хорват подпишет контракт до конца июня.

Также в соглашении Тудора будет опция продления еще на один год.

Отметим, что ранее Игорь тренировал Марсель, где его подопечным был Руслан Малиновский.

Напомним, что ранее Малиновский рассказал о советах от Патрика Виейра, который ныне является тренером Дженоа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игор тудор

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