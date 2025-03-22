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Футбол

Ванатом интересуется ряд английских клубов

Форвард Динамо может оказаться на Туманном Альбионе.
Вчера, 23:46       Автор: Василий Медвидь
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат может сменить клубную прописку.

Как сообщает TBR Football, Ванатом интересуются Вест Хэм и Лидс, который претендует на повышение в АПЛ.

Также в список клубов, которые хотят видеть у себя Владислава входят Брентфорд Егора Ярмолюка, Фулхэм и Вулверхэмптон, где мог оказаться Владимир Бражко.

Напомним, ранее экс-тренер Шахтера рассказал, как «горняки» прозевали Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат

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