Перро выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира, лучший украинец в ТОП-20

Украинский биатлонист второй раз подряд обновил рекорд в личных гонках на турнире.

В среду, 19 февраля, прошла мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

Победителем стал француз Эрик Перро, который за четыре стрельбы допустил один промах.

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На втором месте оказался Томазо Джакомель из Италии, у него один промах и почти минута отставания. Тройку замкнул француз Кентен Фийон-Майе. Биатлонист допустил три промаха, отстал от победителя на две минуты.

Среди украинцев лучшим стал Виталий Мандзин, который занял 17 место. Биатлонист второй раз подряд обновил рекорд в личных гонках ЧМ. Мандзин - единственный представитель Украины в топ-30 мужской индивидуальной гонки.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Эрик Перро (0+1+0+0) 47:58,1

2. Томмазо Джакомел (0+0+0+1) +52,4

3. Кантен Фийон-Майе (2+0+1+0) +1:59,5

...

17. Виталий Мандзин (1+0+0+1) +3:58,9

36. Артем Тищенко (0+0+0+1) +5:55,9

50. Антон Дудченко (0+1+1+2) +6:44,3

63. Денис Насико (2+0+0+1) +7:25,3

Напомним, Джима с рекордом попала в топ-5 индивидуальной гонки чемпионата мира, победу одержала Симон.

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