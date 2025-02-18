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Две украинки квалифицировались в масс-старт на чемпионате мира-2025

Джима и Дмитренко примут участие в заключительной личной гонке мирового первенства.
Сегодня, 20:41
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Две украинские биатлонистки отобрались в масс-старт на чемпионате мира-2025 в швейцарском Ленцерхайде.

Украину в этой гонке по итогам выступлений в личных стартах мирового первенства будут представлять Юлия Джима и Кристина Дмитренко.

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Джима на чемпионате мира заняла 18-е место в спринте, стала 22-й в гонке преследования, а в индивидуальной продемонстрировала пятый результат.

Дмитренко была 48-й в спринтерской гонке, финишировала 30-й в пасьюте, а в индивидуальной гонке заняла 11-е место, что позволило ей квалифицироваться в масс-старт.

Женский масс-старт на чемпионате мира состоится в заключительный соревновательный день, в воскресенье, 23 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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