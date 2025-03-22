Флик против приобретения одноклубника Забарного

Ганси не хочет видеть в команде Дина Гюйзена.

Наставник Барселоны Ганси Флик "забраковал" защитника Борнмута Дина Гюйзена в качестве усиления для своей команды.

Как сообщает El Nacional, немец не считает испаньского центрбека необходимым трансфером из-за ряда факторов.

Флик отдает предпочтение Джонатану Та, поскольку Та более опытен и он может перейти в качестве свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Ганси согласился на трансфер правого защитника сборной Румынии.

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