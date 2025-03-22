iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Флик против приобретения одноклубника Забарного

Ганси не хочет видеть в команде Дина Гюйзена.
Вчера, 22:51       Автор: Василий Медвидь

Наставник Барселоны Ганси Флик "забраковал" защитника Борнмута Дина Гюйзена в качестве усиления для своей команды.

Как сообщает El Nacional, немец не считает испаньского центрбека необходимым трансфером из-за ряда факторов.

Флик отдает предпочтение Джонатану Та, поскольку Та более опытен и он может перейти в качестве свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Ганси согласился на трансфер правого защитника сборной Румынии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ханси флик Дин Хюйсен

Статьи по теме

Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно Партнер Забарного - одна из главных целей Реала на летнее трансферное окно
Флик прокомментировал разгром Сосьедада Флик прокомментировал разгром Сосьедада
«Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям «Это недопустимо": Флик раскритиковал испанцев за отношение к судьям
Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Легрейд и Жанмонно выиграли гонки преследования в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:25
ИИ оценил шансы Магучих стать чемпионкой мира в помещении
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Норвегия сокрушила Молдову, Уэльс победил Казахстан, а Чехия обыграла Фареры
Вчера, 23:46
Европа23:46
Ванатом интересуется ряд английских клубов
Европа23:09
Ювентус нашел замену Мотте в лице экс-наставника Малиновского
Велоспорт22:56
Ван дер Пул выиграл однодневку Милан – Санремо с падением рекорда украинца
Европа22:51
Флик против приобретения одноклубника Забарного
Лига Чемпионов22:21
Нойер под риском пропустить первый четвертьфинал Лиги чемпионов
Европа22:04
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Легкая атлетика21:50
Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением
Европа21:34
Лидер Барселоны высказался о шансах выиграть Золотой мяч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK