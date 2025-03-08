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Самуельссон выиграл пасьют в Новом Месте, Пидручный и Мандзин финишировали в очках

Биатлонисты провели на чешском этапе Кубка мира гонку преследования.
Сегодня, 16:44
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в чешском Новом Месте состоялась гонка преследования у мужчин.

По итогам позавчерашнего спринта из украинских биатлонистов в пасьют квалифицировались Дмитрий Пидручный (35), Виталий Мандзин (38) и Антон Дудченко (57).

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Зацепиться очки удалось первым двум. Пидручный с шестью промахами завершил гонку 36-м, ухудшив на одну строчку свой показатель по сравнению со спринтом. С аналогичным регрессом позиций финишировал Мандзин, став 39-м с четырьмя неточными выстрелами на огневых рубежах.

Дудченко также с четырьмя штрафными кругами финишировал вне зачетной зоны, показав 49-й результат.

Победу в пасьюте праздновал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, идеально отработавший на огневых рубежах. Вторым, как и в спринте, стал итальянец Томмазо Джакомель, а третью позицию за собой также сохранил норвежец Йоханнес Бе.

Кубок мира. Нове Место
Мужская гонка преследования

  1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+0) 32:22.1
  2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+0+0) +26.4
  3. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+1+1) +38.7

...

36. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2+1+1) +4:19.9
39. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+1+2) +4:49.5
49. Антон Дудченко (Украина, 2+1+0+1) +6:30.1

Сегодня седьмой этап Кубка мира в Новом Месте продолжится женским пасьютом, который начнется в 18:40 по киевскому времени. За гонкой преследования можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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