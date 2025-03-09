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Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону

Украинцы стали бронзовыми призерами в мужской эстафете в Новом Месте.
Сегодня, 16:55
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в чешском Новом Месте.

Украину в этой гонке представляли Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

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Эта бронза стала для Украины первой медалью на уровне Кубка мира за последние три сезона.

Предыдущий раз украинцы поднимались на подиум в сезоне-2021/22, когда Дарья Блашко и Артем Тищенко также стали третьими в одиночной смешанной эстафете в Обергофе.

В мужской эстафете украинцы в последний раз завоевывали медаль пять лет назад - в марте 2020 года, став серебряными призерами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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