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Украина стала призером мужской эстафеты в Новом Месте

В Чехии состоялся предпоследний старт седьмого этапа Кубка мира.
Сегодня, 16:11
Украина взяла бронзу в мужской эстафете / Getty Images
Украина взяла бронзу в мужской эстафете / Getty Images

В воскресенье, 9 марта, в чешском Новом Месте в заключительный соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась классическая эстафета у мужчин.

Украинская команда была представлена в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного.

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Эстафету для Украины начинал Тищенко, который чисто отработал на первой стрельбе, а на второй использовал два дополнительных патрона и пришел на смену девятым.

Мандзин на лежке отстрелялся с семи попыток и с шести патронов закрыл мишени на стойке.

Дудченко начал свой отрезок гонки девятым. Украинский биатлонист безошибочно прошел оба огневых рубежа и поднял украинскую команду на пятую позицию.

Завершал эстафетную гонку Пидручный, которому на первой стрельбе потребовался один дополнительный патрон. С таким же результатом он прошел второй огневой рубеж и вышел на дистанцию на третьей позиции, которую сохранил до финиша и принес Украине бронзу.

Победу же в мужской эстафетной гонке праздновала сборная Франции, а второе место заняли норвежские биатлонисты.

Кубок мира. Нове Место
Мужская эстафета

  1. Франция (0+4) 1:16:24.3
  2. Норвегия (1+8) +1:26.6
  3. Украина (0+7) +2:45.4
  4. Германия (4+9) +2:57.1
  5. Австрия (0+10) +4:07.2
  6. Италия (3+8) +4:28.8

Сегодня седьмой этап Кубка мира в Новом Месте завершится женской эстафетой, которая начнется в 17:45 по киевскому времени. За гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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