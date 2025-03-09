Украина стала призером мужской эстафеты в Новом Месте
В воскресенье, 9 марта, в чешском Новом Месте в заключительный соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась классическая эстафета у мужчин.
Украинская команда была представлена в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного.
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Эстафету для Украины начинал Тищенко, который чисто отработал на первой стрельбе, а на второй использовал два дополнительных патрона и пришел на смену девятым.
Мандзин на лежке отстрелялся с семи попыток и с шести патронов закрыл мишени на стойке.
Дудченко начал свой отрезок гонки девятым. Украинский биатлонист безошибочно прошел оба огневых рубежа и поднял украинскую команду на пятую позицию.
Завершал эстафетную гонку Пидручный, которому на первой стрельбе потребовался один дополнительный патрон. С таким же результатом он прошел второй огневой рубеж и вышел на дистанцию на третьей позиции, которую сохранил до финиша и принес Украине бронзу.
What a day for Ukraine! 🇺🇦💥— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 9, 2025
Back on the men’s relay podium after 5 years, and it’s in Nove Mesto once again! 🔥
Watch the action live on https://t.co/8WieDPZaQf and https://t.co/p8ATzITmbR. pic.twitter.com/w3BECxOyRS
Победу же в мужской эстафетной гонке праздновала сборная Франции, а второе место заняли норвежские биатлонисты.
Кубок мира. Нове Место
Мужская эстафета
- Франция (0+4) 1:16:24.3
- Норвегия (1+8) +1:26.6
- Украина (0+7) +2:45.4
- Германия (4+9) +2:57.1
- Австрия (0+10) +4:07.2
- Италия (3+8) +4:28.8
Here’s your final Men’s Relay podium for the 2024/2025 season! 🔥— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 9, 2025
Congrats @FedFranceSki, @NSSF_Biathlon and @ukrbiathlon 👏👏👏
📷Stancik/IBU #biathlon pic.twitter.com/D6fJcj6die
Сегодня седьмой этап Кубка мира в Новом Месте завершится женской эстафетой, которая начнется в 17:45 по киевскому времени. За гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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