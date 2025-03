Украина стала призером мужской эстафеты в Новом Месте

В воскресенье, 9 марта, в чешском Новом Месте в заключительный соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась классическая эстафета у мужчин.

Украинская команда была представлена в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного.

Эстафету для Украины начинал Тищенко, который чисто отработал на первой стрельбе, а на второй использовал два дополнительных патрона и пришел на смену девятым.

Мандзин на лежке отстрелялся с семи попыток и с шести патронов закрыл мишени на стойке.

Дудченко начал свой отрезок гонки девятым. Украинский биатлонист безошибочно прошел оба огневых рубежа и поднял украинскую команду на пятую позицию.

Завершал эстафетную гонку Пидручный, которому на первой стрельбе потребовался один дополнительный патрон. С таким же результатом он прошел второй огневой рубеж и вышел на дистанцию на третьей позиции, которую сохранил до финиша и принес Украине бронзу.

