Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке претерпело изменений

Соревновательное расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке претерпело изменений из-за погоды.

Как сообщает официальный сайт IBU, коррективы в календарь и формат гонок были внесены из-за плохих погодных условий, с высокой температурой и сильными дождями в течение последних двух дней и прогнозируемыми на ближайшие дни.

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Обе индивидуальные гонки пройдут в формате коротких индивидуальных гонок в четверг, 13 марта. Пятница будет запасным днем, который используют для обслуживания трассы или же для проведения соревнований в случае, если они не состоятся днем ранее.

Также с воскресенья на субботу будут перенесены женский и мужской масс-старты и наоборот - смешанные эстафеты.

"На прошлой неделе место проведения было в отличном состоянии, но сильный дождь и теплый ветер нанесли серьезный ущерб трассе. Прогноз погоды на эту неделю также не очень хороший, с большим количеством дождей и теплой температурой. Таким образом, мы скорректировали программу соревнований так, чтобы реагировать на этот прогноз и повышать вероятность проведения соревнований в равных и справедливых условиях. Мы можем сосредоточиться на подготовке снега на кругах длиной 2,5 км и 3 км, а пятницу использовать для технического обслуживания. Это будет сложная неделя, и нам нужно будет справляться день за днем", - сказал рейс-директор IBU Борут Нунар.

Кубок мира по биатлону, 8-й этап

Поклюка, Словения

2025-03-13 12:30 | Короткая индивидуальная гонка 12.5 км, Женщины

2025-03-13 16:15 | Короткая индивидуальная гонка 15 км, Мужчины

2025-03-15 14:35 | Масс-старт 12.5 км, Женщины

2025-03-15 16:45 | Масс-старт 15 км, Мужчины

2025-03-16 13:05 | Одиночная смешанная эстафета

2025-03-16 15:50 | Смешанная естафета

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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