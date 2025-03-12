Мужская сборная Украины по биатлону разделила звание лучших биатлонистов недели с Тандреволд

Украинцы поддержали девушку, которая недавно перенесла операцию на сердце.

Мужская сборная Украины по биатлону были признаны лучшими биатлонистами недели по итогам этапа Кубка мира в Нове Место.

Спортсмены разделили награду с норвежской биатлонисткой Ингрид Тандреволд, которая выиграла в спринте. Для нее это первая индивидуальная победа в сезоне, в декабре 2024 года она перенесла операцию на сердце.

"Мы очень рады выиграть этот приз. Да, и вместе с нашей командой мы решили разделить его с Тандреволл, потому что мы решили, что она также заслуживает этой победы, и, Ингрид, этот приз также для тебя, потому что у тебя очень тяжелый сезон, и мы хотим уважать и поддерживать тебя немного больше. Ингрид, это для тебя (подарок — прим.)".

Тандреволд поблагодарила украинских биатлонистов.

"Спасибо. Это биатлонная семья во всей красе. Посмотрите на них. Огромное спасибо вам, ребята. И я не заслужила этого так сильно, как вы, но этот вопрос мы можем отложить на другой раз. Хорошо, тогда это будет моим навсегда (про подарок — прим.)".

Напомним, Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону.

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