Украинская биатлонистка установила личный рекорд карьеры на уровне Кубка мира

Городная проявила себя в Поклюке.

В четверг, 13 марта, состоялась короткая индивидуальная гонка среди женщин на этапе Кубка мира в Поклюке.

Украинская биатлонистка Елена Городная стала 13-й по итогу заезда.

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20-летняя девушка установила личный рекорд карьеры на уровне Кубка мира. До этого лучшим результатом Городной был 49-й результат.

Елена стала единственной украинкой, которая закрыла все 20 мишеней на четырех огневых рубежах.

Отметим, что сегодня также состоится мужская индивидуальная гонка. На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция, которая начнется в 16:15 по Киеву.

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