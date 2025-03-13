Украинская биатлонистка установила личный рекорд карьеры на уровне Кубка мира
Городная проявила себя в Поклюке.
В четверг, 13 марта, состоялась короткая индивидуальная гонка среди женщин на этапе Кубка мира в Поклюке.
Украинская биатлонистка Елена Городная стала 13-й по итогу заезда.
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20-летняя девушка установила личный рекорд карьеры на уровне Кубка мира. До этого лучшим результатом Городной был 49-й результат.
Елена стала единственной украинкой, которая закрыла все 20 мишеней на четырех огневых рубежах.
Отметим, что сегодня также состоится мужская индивидуальная гонка. На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция, которая начнется в 16:15 по Киеву.
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