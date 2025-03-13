Фак выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, два украинца финишировали в топ-40

Ветеран одержал первую за 10 лет победу. 37-летний Яков Фак не имел равных на 15-километровой дистанции.

Словенец закрыл все мишени на четырех огневых рубежах. Он опередил конкурентов на полуминуты с хвостиком. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд с одним промахом финишировал вторым. Дополнил подиум швед Мартин Понсилуома, который промахнулся дважды.

В зачетную зону попали два украинских биатлониста. Антон Дудченко с двумя выстрелами в "молоко" завершил гонку на 25-й позиции. В свою очередь Виталий Мандзин занял 34-е место с тремя промахами.

Кубок мира. Поклюка, Словения

Мужчины, индивидуальная гонка

1. Яков Фак (0+0+0+0) 40:52,6

2. Стурла Хольм Легрейд (0+0+0+1) +34,3

3. Мартин Понсилуома (0+1+0+1) +44,3

...

25. Антон Дудченко (0+1+1+0) +4:00,3

34. Виталий Мандзин (1+2+0+0) +4:45,3

53. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:31,3

54. Дмитрий Пидручный (1+2+0+1) +6:40,5

Кстати, француженка Симон выиграла индивидуальную гонку среди женщин.

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