iSport.ua
Русский Українська

Фак выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, два украинца финишировали в топ-40

Словенский биатлонист триумфовал на родине.
Сегодня, 17:58
Яков Фак / Getty Images
Яков Фак / Getty Images

Ветеран одержал первую за 10 лет победу. 37-летний Яков Фак не имел равных на 15-километровой дистанции.

Словенец закрыл все мишени на четырех огневых рубежах. Он опередил конкурентов на полуминуты с хвостиком. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд с одним промахом финишировал вторым. Дополнил подиум швед Мартин Понсилуома, который промахнулся дважды.

В зачетную зону попали два украинских биатлониста. Антон Дудченко с двумя выстрелами в "молоко" завершил гонку на 25-й позиции. В свою очередь Виталий Мандзин занял 34-е место с тремя промахами.

Кубок мира. Поклюка, Словения
Мужчины, индивидуальная гонка

1. Яков Фак (0+0+0+0) 40:52,6
2. Стурла Хольм Легрейд (0+0+0+1) +34,3
3. Мартин Понсилуома (0+1+0+1) +44,3
...
25. Антон Дудченко (0+1+1+0) +4:00,3
34. Виталий Мандзин (1+2+0+0) +4:45,3
53. Тарас Лесюк (1+1+0+2) +6:31,3
54. Дмитрий Пидручный (1+2+0+1) +6:40,5

 

Кстати, француженка Симон выиграла индивидуальную гонку среди женщин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Яков Фак Кубок мира по биатлону

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке претерпело изменений Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке претерпело изменений
Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону Украина завоевала первую за три сезона медаль Кубка мира по биатлону

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Реал потерял еще одного защитника
Теннис18:25
Женская сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Билли Джин Кинг
Формула 117:59
Расселл - о продлении контракта: Хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона
Биатлон17:58
Фак выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, два украинца финишировали в топ-40
Лига Чемпионов17:30
УЕФА выпустил официальное заявление касательно отмененного пенальти Альвареса
Лига Чемпионов17:29
Зинченко номинирован на гол дня в Лиге чемпионов
Украина16:51
Календарь Шахтера: "горняки" потеряли очки во втором матче подряд в УПЛ
Бокс16:32
"Он без колебаний принял бой": Иноуэ расхвалил своего следующего соперника
Биатлон16:02
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
Европа15:42
Бавария продлила контракт с лидером команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK