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Переполнили эмоции: украинская биатлонистка заплакала после личного рекорда

Отечественная спортсменка покорила новую карьерную высоту.
Сегодня, 00:35
Елена Городная / Getty Images
Елена Городная / Getty Images

20-летняя Елена Городная эмоционально отреагировала на результаты индивидуальной гонки в Поклюке. Украинка заняла 13-е место по итогам первых стартов очередного этапа Кубка мира.

Гонка стала экстраординарной для Городной. Она впервые в карьере финишировала в зачетной зоне. Кроме того, биатлонистка впервые сумела закрыть все 20 мишеней на огневых рубежах.

Персональные успехи Городной попали в объективы пресс-службы Международного союза биатлонистов. Украинка удостоилась отдельного поста в соцсетях IBU. В частности, широкая публика увидела слезы радости молодой биатлонистки.

Кстати, словенец Фак триумфовал в мужской гонке в Поклюке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Елена Городная

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