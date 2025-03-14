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Йоханнес Бе снялся с этапа Кубка мира в Поклюке

Титулованный скандинав пропустит ближайшие старты сезона 2024/25.
Сегодня, 14:42
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

31-летний Йоханнес Бе решил отказаться от выступлений на восьмом этапе Кубка мира. Норвежский биатлонист не будет соревноваться в масс-старте и эстафетах в Поклюке, сообщает NRK.

"Я осознаю, что вчера мне не стоило выступать. Кататься на лыжах во время болезни – не самое лучшее решение на перспективу. Надеюсь быть здоровым на 100 % к своим последним в карьере гонкам в Холменколлене через неделю", – заявил Бе-младший.

Накануне пятикратный олимпийский чемпион финишировал десятым в короткой индивидуальной гонке. Как следствие, норвежец уступил лидерство в общем зачете. Теперь наверху списка оказался его соотечественник Стурла Хольм Легрейд.

Кстати, украинка Городная эмоционально отреагировала на рекордный финиш в рамках Кубка мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Йоханнес Бе

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