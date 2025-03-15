iSport.ua
Русский Українська

Перро победил в масс-старте в Поклюке, Пидручный финишировал вне топ-10

В Словении состоялась мужская гонка на восьмом этапе Кубка мира.
Сегодня, 17:32
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 15 марта, второй соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке закрыл мужской масс-старт.

От Украины в массовый старт смог квалифицироваться только один представитель - Дмитрий Пидручный.

Читай также: Жанмонно выиграла масстарт, две украинки - в топ-20

Украинский биатлонист безошибочно преодолел первые три огневых рубежа и претендовал на место в топ-10. Тем не менее на последней стрельбе украинец допустил один промах и выпал из первой десятки, финишировав в итоге на 13-й позиции.

Победу в масс-старте одержал француз Эрик Перро, который на три секунды опередил соотечественника Кантена Фийона-Майе. Замкнул тройку призеров норвежец Стурла Легрейд.

Кубок мира. Поклюка
Мужской масс-старт

  1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) 35:42.7
  2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+1) +3.1
  3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +22.3

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:40.3

В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира в Поклюке завершится смешанными эстафетами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-старт поклюка Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону

Статьи по теме

Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
Йоханнес Бе снялся с этапа Кубка мира в Поклюке Йоханнес Бе снялся с этапа Кубка мира в Поклюке
Переполнили эмоции: украинская биатлонистка заплакала после личного рекорда Переполнили эмоции: украинская биатлонистка заплакала после личного рекорда

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина19:59
Ворскла минимально обыграла в гостях Рух
Европа19:57
Миколенко получил средние оценки за матч с Вест Хэмом
Европа19:37
Топ-клуб АПЛ интересуется Луниным
Европа19:12
Манчестер Сити потерял очки в матче с Брайтоном
Европа18:59
Эвертон с Миколенко не смог победить Вест Хэм
Украина18:48
Матч УПЛ Кривбасс - Левый Берег перенесли на неопределенный срок
Европа18:34
Румменигге сделал громкое заявление относительно будущего Суперлиги
Украина18:25
УХЛ: Киев Кэпиталз выиграл полуфинальную серию плей-офф у Шторма
Биатлон18:10
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
Европа18:05
Мотта отреагировал на слухи о вероятном увольнении в конце сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK