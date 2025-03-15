Перро победил в масс-старте в Поклюке, Пидручный финишировал вне топ-10

В Словении состоялась мужская гонка на восьмом этапе Кубка мира.

В субботу, 15 марта, второй соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке закрыл мужской масс-старт.

От Украины в массовый старт смог квалифицироваться только один представитель - Дмитрий Пидручный.

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Украинский биатлонист безошибочно преодолел первые три огневых рубежа и претендовал на место в топ-10. Тем не менее на последней стрельбе украинец допустил один промах и выпал из первой десятки, финишировав в итоге на 13-й позиции.

Победу в масс-старте одержал француз Эрик Перро, который на три секунды опередил соотечественника Кантена Фийона-Майе. Замкнул тройку призеров норвежец Стурла Легрейд.

Кубок мира. Поклюка

Мужской масс-старт

Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) 35:42.7 Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+1) +3.1 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +22.3

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13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:40.3

В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира в Поклюке завершится смешанными эстафетами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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