Украина определилась с составом на последние в сезоне смешанные эстафеты
В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.
В сингл-миксте Украину будет представлять дуэт в составе Кристины Дмитренко и Дмитрия Пидручного.
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В классической смешанной эстафете украинская сборная выступит четверкой Александра Меркушина - Елена Городна - Антон Дудченко - Виталий Мандзин.
Начало сингл-микста запланировано на 13:05 по киевскому времени, а в смешанной эстафете команды выйдут на старт в 15:50 по Киеву.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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