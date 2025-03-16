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Украина определилась с составом на последние в сезоне смешанные эстафеты

В словенской Поклюке состоятся командные биатлонные соревнования.
Сегодня, 00:35
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В воскресенье, 16 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 в словенской Поклюке завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.

В сингл-миксте Украину будет представлять дуэт в составе Кристины Дмитренко и Дмитрия Пидручного.

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В классической смешанной эстафете украинская сборная выступит четверкой Александра Меркушина - Елена Городна - Антон Дудченко - Виталий Мандзин.

Начало сингл-микста запланировано на 13:05 по киевскому времени, а в смешанной эстафете команды выйдут на старт в 15:50 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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