Украина вернула квоту в пять биатлонистов на следующий сезон

Мужская сборная Украины по биатлону восстановила квоту в пять представителей на следующий сезон Кубка мира.

Украинцы с показателем в 6382 очка завершили выступления в нынешнем сезоне на восьмой позиции в зачете Кубка наций, где учитываются результаты спринтов, индивидуальных гонок и эстафет.

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Благодаря этому результату со следующего сезона Украина сможет выставлять по пять биатлонистов на личные гонки.

По сравнению с прошлым сезоном украинцы улучшили свои позиции на три строчки - тогда "сине-желтые" были 11-ми и имели квоту в четыре спортсмена в нынешней кампании.

Победителем в мужском зачете Кубка наций стала Франция.

Топ-10 зачета Кубка наций, мужчины

Франция - 9002 Норвегия - 8842 Швеция - 7862 Германия - 7689 Италия - 6776 Швейцария - 6737 Чехия - 6493 Украина - 6382 Словения - 6320 Финляндия - 6095

Женская сборная Украины стала восьмой в зачете Кубка наций и сохранила квоту в пять биатлонисток на следующий сезон.

Первое место в женском рейтинге также заняла Франция.

Топ-10 зачета Кубка наций, женщины

Франция - 9060 Швеция - 8146 Германия - 8051 Норвегия - 7967 Швейцария - 7066 Италия - 6758 Австрия - 6522 Украина - 6124 Чехия - 6018 Финляндия - 5782

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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