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Украина вернула квоту в пять биатлонистов на следующий сезон

Украинцы финишировали восьмыми в зачете Кубка наций.
Сегодня, 10:48       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону восстановила квоту в пять представителей на следующий сезон Кубка мира.

Украинцы с показателем в 6382 очка завершили выступления в нынешнем сезоне на восьмой позиции в зачете Кубка наций, где учитываются результаты спринтов, индивидуальных гонок и эстафет.

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Благодаря этому результату со следующего сезона Украина сможет выставлять по пять биатлонистов на личные гонки.

По сравнению с прошлым сезоном украинцы улучшили свои позиции на три строчки - тогда "сине-желтые" были 11-ми и имели квоту в четыре спортсмена в нынешней кампании.

Победителем в мужском зачете Кубка наций стала Франция.

Топ-10 зачета Кубка наций, мужчины

  1. Франция - 9002
  2. Норвегия - 8842
  3. Швеция - 7862
  4. Германия - 7689
  5. Италия - 6776
  6. Швейцария - 6737
  7. Чехия - 6493
  8. Украина - 6382
  9. Словения - 6320
  10. Финляндия - 6095

Женская сборная Украины стала восьмой в зачете Кубка наций и сохранила квоту в пять биатлонисток на следующий сезон.

Первое место в женском рейтинге также заняла Франция.

Топ-10 зачета Кубка наций, женщины

  1. Франция - 9060
  2. Швеция - 8146
  3. Германия - 8051
  4. Норвегия - 7967
  5. Швейцария - 7066
  6. Италия - 6758
  7. Австрия - 6522
  8. Украина - 6124
  9. Чехия - 6018
  10. Финляндия - 5782

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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