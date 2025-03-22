Украина вернула квоту в пять биатлонистов на следующий сезон
Мужская сборная Украины по биатлону восстановила квоту в пять представителей на следующий сезон Кубка мира.
Украинцы с показателем в 6382 очка завершили выступления в нынешнем сезоне на восьмой позиции в зачете Кубка наций, где учитываются результаты спринтов, индивидуальных гонок и эстафет.
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Благодаря этому результату со следующего сезона Украина сможет выставлять по пять биатлонистов на личные гонки.
По сравнению с прошлым сезоном украинцы улучшили свои позиции на три строчки - тогда "сине-желтые" были 11-ми и имели квоту в четыре спортсмена в нынешней кампании.
Победителем в мужском зачете Кубка наций стала Франция.
Топ-10 зачета Кубка наций, мужчины
- Франция - 9002
- Норвегия - 8842
- Швеция - 7862
- Германия - 7689
- Италия - 6776
- Швейцария - 6737
- Чехия - 6493
- Украина - 6382
- Словения - 6320
- Финляндия - 6095
Женская сборная Украины стала восьмой в зачете Кубка наций и сохранила квоту в пять биатлонисток на следующий сезон.
Первое место в женском рейтинге также заняла Франция.
Топ-10 зачета Кубка наций, женщины
- Франция - 9060
- Швеция - 8146
- Германия - 8051
- Норвегия - 7967
- Швейцария - 7066
- Италия - 6758
- Австрия - 6522
- Украина - 6124
- Чехия - 6018
- Финляндия - 5782
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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