Хохфильцен: Норвегия второй раз подряд выигрывает эстафету

В австрийском Хохфильцене завершилась эстафета среди мужчин завершилась без больших сюрпризов. Норвегия выиграла вторую эстафету подряд, Франция не смогла достичь подиума, а Украина выступила очень неуверенно.

Норвегия на протяжении всей эстафеты не давала никаких шансов другим командам. А за другие места на подиуме развернулась серьезная борьба, в лидерах успела побывать даже Италия.

Неожиданно подвел свою сборную Кантенн Фийон-Майе, допустив ошибки на обоих огневых рубежах. Это позволило Швеции и Германии опередить французов и оставить их вне топ-3.

Украина выступила довольно слабо, хотя и имела шансы финишировать восьмой. К сожалению, наши ребята добрались до финиша только 12-ми. Это пошатнуло позиции Украины и в Кубке наций, где мы теперь занимаем десятое место.



Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) 1:18:02,6

2. Швеция (0+8) +20,0

3. Германия (1+5) +28,6

4. Франция (0+9) +51,5

5. Финляндия (0+9) +2:00,7

6. Австрия (0+4) +2:28,6

...

12. Украина (0+8) +3:48,4