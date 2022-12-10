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Хохфильцен: Норвегия второй раз подряд выигрывает эстафету

Результаты мужской эстафеты.
Сегодня, 16:51
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

В австрийском Хохфильцене завершилась эстафета среди мужчин завершилась без больших сюрпризов. Норвегия выиграла вторую эстафету подряд, Франция не смогла достичь подиума, а Украина выступила очень неуверенно.

Норвегия на протяжении всей эстафеты не давала никаких шансов другим командам. А за другие места на подиуме развернулась серьезная борьба, в лидерах успела побывать даже Италия.

Неожиданно подвел свою сборную Кантенн Фийон-Майе, допустив ошибки на обоих огневых рубежах. Это позволило Швеции и Германии опередить французов и оставить их вне топ-3.

Украина выступила довольно слабо, хотя и имела шансы финишировать восьмой. К сожалению, наши ребята добрались до финиша только 12-ми. Это пошатнуло позиции Украины и в Кубке наций, где мы теперь занимаем десятое место.


Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) 1:18:02,6
2. Швеция  (0+8) +20,0
3. Германия (1+5) +28,6
4. Франция (0+9) +51,5
5. Финляндия  (0+9) +2:00,7
6. Австрия (0+4) +2:28,6
...
12. Украина  (0+8)  +3:48,4


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