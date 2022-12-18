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Хаузер одержала победу в женском масс-старте в Анси

Вашему вниманию результаты гонки на третьем этапе Кубка мира.
Сегодня, 16:18
Хаузер выиграла масс-старт в Анси / Getty Images
Хаузер выиграла масс-старт в Анси / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, в Анси состоялся женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.

В последней гонке в нынешнем году победу одержала австрийская спортсменка Лиза-Тереза Хаузер, допустившая один промах при стрельбе.

Также место на пьедестале заняли две француженки: Жюлья Симон стала второй, а замкнула тройку Анаис Шевалье-Буше.

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Украинские биатлонистки в масс-старт не квалифицировались.

Результаты масс-старта у женщин:

1. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+1+0) 33:54,1
2. Жюлья Симон (Франция, 0+1+1+0) +12,3
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1) +14,3

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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