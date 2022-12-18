Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте в Анси, Прима - предпоследний

Вашему вниманию результаты мужской гонки на третьем этапе Кубка мира.

В воскресенье, 18 декабря, в заключительный день третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси состоялся мужской масс-старт.

Победу, которая стала для него первой в сезоне, одержал норвежский биатлонист Йоханнес Дале. На финишном круге он на 0,3 секунды опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда. Замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Йоханнес Бе, уступив лидеру 10,6 секунды.

Единственный представителем Украины в масс-старте был Артем Прима, который с шестью промахами при стрельбе занял предпоследнее, 29-е, место. Отставание от победителя составило 3:12,2 минуты.

Результаты масс-старта у мужчин:

1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+0) 35:02,2

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1) +0,3

3. Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия, 0+0+1+2) +10,6

...

29. Артем Прима (Украина, 1+1+1+3) +3:12,2

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