Йоханнес Бе выиграл гонку преследования, Прима - лучший из украинцев

В субботу, 18 марта, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене прошла гонка преследования у мужчин.

Победителем гонки стал представитель Норвегии Йоханнес Бе, который за четыре стрельбы допустил один промах. Норвежцу удалось оформить золотой дубль, показав результат - 32.34.0

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе, который на старте был седьмым. Ему удалось пройти все стрельбы чисто, что позволило ему выиграть серебро.

Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Легрейд, который стартовал пятым. Биатлонист долго шел вторым, но на последнем рубеже допустил промах, который стоил ему второй позиции. В итоге он приехал к финишу третьим, отставав от лидера почти на 50 секунд.

Что касается украинских спортсменов, то лучший результат показал Артем Прима. Биатлонист приехал к финишу на 37-м месте с отставание почти в четыре минуты.

Антон Дудченко ни разу не промахнулся, что позволило ему подняться почти на два десятка мест выше. Богдан Цымбал стартовал 44-м, но допустил пять промахов, что повлияло на его результат, который ухудшился.

Результаты гонки преследования. Мужчины

1. Йоханнес-Тингнес Бе (0+0+1+0) 32:34,0

2. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+0+0) +32,7

3. Стурла Легрейд (0+0+0+0+1) +49,1

...

37. Артем Прима (1+1+1+0) +3:49,9

39. Антон Дудченко (0+0+0+0+0) +4:13,8

53. Богдан Цымбал (1+1+2+1+1) +5:42,4

Отметим, что сегодня также состоится спринтерская гонка у женщин. Начало старта запланировано на 16:00. по Киеву. Украину будут представлять: Елена Билосюк, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова. На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция гонки.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.