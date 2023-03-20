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Украина без медалей, доминация норвежцев и сенсация от Симон: итоги биатлонного сезона-2022/23

ISPORT.ua выделяет главное в биатлонном сезоне-2022/23.
Сегодня, 12:30
Getty Images
Getty Images

В воскресенье, 19 марта, прошли последние биатлонные гонки на этапе Кубка мира в Норвегии, которые завершили сезон. Спортсмены имели возможность выступить на девяти этапах Кубка мира, а также чемпионате мира.

На протяжении всего сезона биатлонисты удивляли, сражались за медали или же разочаровывали. Лидер биатлона Йоханнес Бе выиграл очередной Большой хрустальный глобус, а ему даже не помешала новая система набора очков в личный зачет. Среди девушек лучшая стала представительница Франции Жюлия Симон. Что касается украинцев, то впервые в истории мы не смогли выиграть хотя бы одну медаль.

ISPORT.ua подводит итоги биатлонного сезона-2022/23.

Йоханнес Бе – король

До старта сезона норвежский биатлонист был главным фаворитом на победу по итогам сезона. Но, кто мог представить, что спортсмен установит уникальный рекорд – 19 побед на этапах Кубка мира в личных стартах за сезон. Невероятный норвежец – невероятный рекорд.

Вполне логично, что данный результат позволил Бе выиграть Большой хрустальный глобус. Примечательно, что в прошлом году данный приз выиграл француз Кантен Фийон Майе, который в текущем году стал лишь восьмым.

Бе выиграл главную награду за сезон, несмотря на кардинальные изменения в зачислении очков. Теперь в его запасе четыре Больших хрустальный глобуса, но до рекорда еще далеко – семь у Мартена Фуркада.

Симон – вошла в элиту биатлона

Сенсация или результат работы – именно так можно сказать о том, что француженка Жюлья Симон выиграла Большой хрустальный глобус. Девушка была среди претенденток на победу, но главным фаворитом считалась явно не она.

В упорной борьбе 26-летняя девушка обошла в личном зачете Доротею Вирер, Лизу Виттоцци, Дениз Херрман-Вик, Эльвиру Эберг и других. Примечательно, что Симон до этого лишь раз попадала в ТОП-10 по итогам сезона (была восьмой в сезоне-2019/20), а сейчас выиграла главный индивидуальный приз.

Украина – без медалей

Пожалуй, главное разочарование, что украинские биатлонисты не смогли выиграть хотя бы одну медаль на этапах Кубка мира или чемпионате мира. Мужчины и девушки в текущем сезоне не показали того, что от них ждали или ожидали.

Конечно, на результаты повлияла полномасштабная война в Украине – из-за чего изменилась жизнь всех граждан. У спортсменов же изменилась подготовка, сорвались тренировки, перемены на тренерских мостиках, в конце концов финансирование и многое другое.

Однако все равно недопустимо, чтобы Украина, которая входила в список лучших, была без медалей. Более того, никто из спортсменов не попал в ТОП-30 общего зачета.

Лучшим среди мужчин стал Антон Дудченко, который занял в рейтинге 35-е место, а среди девушек – Юлия Джима, которая стала 33-й.

Украинцы в общем зачете:

35. Антон Дудченко (Украина) – 163
39. Артем Прима (Украина) – 108
57. Богдан Цымбал (Украина) – 47
66. Денис Насыко (Украина) – 31
73. Артем Тищенко (Украина) – 24
78. Тарас Лесюк (Украина) – 15
86. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9

Украинки в общем зачете:

33. Юлия Джима (Украина) – 164
55. Анастасия Меркушина (Украина) – 63
59. Елена Билосюк (Украина) – 50

Результаты Украины в топ-10 сезона Кубка мира:

  • 5-е место: мужская эстафета (Эстерсунд)
  • 6-е место: смешанная эстафета (Нове-Место), одиночный микст (Нове-Место), мужская эстафета (Рупольдинг)
  • 7-е место: одиночный микст (Поклюка)
  • 8-е место: мужская эстафета (Антхольц)
  • 9-е место: женская эстафета (Антхольц, Эстерсунд), мужская эстафета (Контиолагти)
  • 10-е место: Артем Прима (гонка преследования, Анси)

Список всех победителей биатлонного сезона-2022/23

Мужчины

  • Большой хрустальный глобус – Йоханнес Бе (Норвегия)

Малый хрустальный глобус:

  • Спринт – Йоханнес Бе (Норвегия)
  • Гонка преследования – Йоханнес Бе (Норвегия)
  • Индивидуальная гонка - Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  • Масс-старт - Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  • Эстафета - Норвегия

Женщины

  • Большой хрустальный глобус – Жюлия Симон (Франция)

Малый хрустальный глобус:

  • Спринт – Дениз Херрман-Вик (Германия)
  • Гонка преследования - Жюлия Симон (Франция)
  • Индивидуальная гонка – Лиза Виттоцци (Италия)
  • Масс-старт – Жюлия Симон (Франция)
  • Эстафета – Франция

На победу в дисциплине "смешанная эстафета" претендовали лишь две команды – Норвегия и Франция. Обе страны имели по две победы на стартах, однако французские спортсмены выиграли зачет благодаря лучшему результату без золота – серебро в Поклюке

  • Смешанная эстафета – Франция

Зачет Кубка Наций

Мужчины

Победителем рейтинга стали представители Норвегии, которые не оставили соперникам шансов. Что касается украинской команды, то мы стали девятыми. По сравнению с прошлым сезоном, то результат ухудшился – были восьмыми.

  1. Норвегия - 8993 очка
  2. Франция - 7977
  3. Германия - 7813
  4. Швеция - 7399
  5. Швейцария - 6345
  6. Чехия - 6278
  7. Австрия - 6219
  8. Италия - 6168
  9. Украина - 6005
  10. Финляндия – 5844

Женщины

Лучшим на протяжении сезона были представительницы Франции, которые и выиграли зачет Кубка мира. Украинские девушки показали суммарный десятый результат. Если сравнить с прошлым сезоном, то результат упал на три места – были седьмыми.

  1. Франция - 8128 очков
  2. Швеция - 7884
  3. Норвегия - 7859
  4. Германия - 7833
  5. Италия - 7575
  6. Швейцария - 6738
  7. Австрия - 6648
  8. Чехия - 6350
  9. Финляндия - 5691
  10. Украина – 5399

Несмотря на регресс, что у мужчин, что у женщин, нам удалось попасть в ТОП-10. Данный показатель позволяет командам иметь по пять спортсменов в личных гонках уже в следующем сезоне.

К ушедшему сезону можно относиться по-разному, но в нем была много ярких моментов, страсти и то, что привлекает зрителя. Что касается украинских спортсменов, то давайте скажем им спасибо. Конечно, в планах результатов они нас не порадовали, но давайте не забывать о сложностях текущего времени. В следующем сезоне будем требовать больше и ставить вопросы. 

Дмитрий Данец


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