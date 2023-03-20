Украина без медалей, доминация норвежцев и сенсация от Симон: итоги биатлонного сезона-2022/23

В воскресенье, 19 марта, прошли последние биатлонные гонки на этапе Кубка мира в Норвегии, которые завершили сезон. Спортсмены имели возможность выступить на девяти этапах Кубка мира, а также чемпионате мира.

На протяжении всего сезона биатлонисты удивляли, сражались за медали или же разочаровывали. Лидер биатлона Йоханнес Бе выиграл очередной Большой хрустальный глобус, а ему даже не помешала новая система набора очков в личный зачет. Среди девушек лучшая стала представительница Франции Жюлия Симон. Что касается украинцев, то впервые в истории мы не смогли выиграть хотя бы одну медаль.

ISPORT.ua подводит итоги биатлонного сезона-2022/23.

Йоханнес Бе – король

До старта сезона норвежский биатлонист был главным фаворитом на победу по итогам сезона. Но, кто мог представить, что спортсмен установит уникальный рекорд – 19 побед на этапах Кубка мира в личных стартах за сезон. Невероятный норвежец – невероятный рекорд.

Вполне логично, что данный результат позволил Бе выиграть Большой хрустальный глобус. Примечательно, что в прошлом году данный приз выиграл француз Кантен Фийон Майе, который в текущем году стал лишь восьмым.

Бе выиграл главную награду за сезон, несмотря на кардинальные изменения в зачислении очков. Теперь в его запасе четыре Больших хрустальный глобуса, но до рекорда еще далеко – семь у Мартена Фуркада.

Симон – вошла в элиту биатлона

Сенсация или результат работы – именно так можно сказать о том, что француженка Жюлья Симон выиграла Большой хрустальный глобус. Девушка была среди претенденток на победу, но главным фаворитом считалась явно не она.

В упорной борьбе 26-летняя девушка обошла в личном зачете Доротею Вирер, Лизу Виттоцци, Дениз Херрман-Вик, Эльвиру Эберг и других. Примечательно, что Симон до этого лишь раз попадала в ТОП-10 по итогам сезона (была восьмой в сезоне-2019/20), а сейчас выиграла главный индивидуальный приз.

Украина – без медалей

Пожалуй, главное разочарование, что украинские биатлонисты не смогли выиграть хотя бы одну медаль на этапах Кубка мира или чемпионате мира. Мужчины и девушки в текущем сезоне не показали того, что от них ждали или ожидали.

Конечно, на результаты повлияла полномасштабная война в Украине – из-за чего изменилась жизнь всех граждан. У спортсменов же изменилась подготовка, сорвались тренировки, перемены на тренерских мостиках, в конце концов финансирование и многое другое.

Однако все равно недопустимо, чтобы Украина, которая входила в список лучших, была без медалей. Более того, никто из спортсменов не попал в ТОП-30 общего зачета.

Лучшим среди мужчин стал Антон Дудченко, который занял в рейтинге 35-е место, а среди девушек – Юлия Джима, которая стала 33-й.

Украинцы в общем зачете:

35. Антон Дудченко (Украина) – 163

39. Артем Прима (Украина) – 108

57. Богдан Цымбал (Украина) – 47

66. Денис Насыко (Украина) – 31

73. Артем Тищенко (Украина) – 24

78. Тарас Лесюк (Украина) – 15

86. Дмитрий Пидручный (Украина) – 9

Украинки в общем зачете:

33. Юлия Джима (Украина) – 164

55. Анастасия Меркушина (Украина) – 63

59. Елена Билосюк (Украина) – 50

Результаты Украины в топ-10 сезона Кубка мира:

5-е место: мужская эстафета (Эстерсунд)

6-е место: смешанная эстафета (Нове-Место), одиночный микст (Нове-Место), мужская эстафета (Рупольдинг)

7-е место: одиночный микст (Поклюка)

8-е место: мужская эстафета (Антхольц)

9-е место: женская эстафета (Антхольц, Эстерсунд), мужская эстафета (Контиолагти)

10-е место: Артем Прима (гонка преследования, Анси)

Список всех победителей биатлонного сезона-2022/23

Мужчины

Большой хрустальный глобус – Йоханнес Бе (Норвегия)

Малый хрустальный глобус:

Спринт – Йоханнес Бе (Норвегия)

Гонка преследования – Йоханнес Бе (Норвегия)

Индивидуальная гонка - Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Масс-старт - Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Эстафета - Норвегия

Женщины

Большой хрустальный глобус – Жюлия Симон (Франция)

Малый хрустальный глобус:

Спринт – Дениз Херрман-Вик (Германия)

Гонка преследования - Жюлия Симон (Франция)

Индивидуальная гонка – Лиза Виттоцци (Италия)

Масс-старт – Жюлия Симон (Франция)

Эстафета – Франция

На победу в дисциплине "смешанная эстафета" претендовали лишь две команды – Норвегия и Франция. Обе страны имели по две победы на стартах, однако французские спортсмены выиграли зачет благодаря лучшему результату без золота – серебро в Поклюке

Смешанная эстафета – Франция

Зачет Кубка Наций

Мужчины

Победителем рейтинга стали представители Норвегии, которые не оставили соперникам шансов. Что касается украинской команды, то мы стали девятыми. По сравнению с прошлым сезоном, то результат ухудшился – были восьмыми.

Норвегия - 8993 очка Франция - 7977 Германия - 7813 Швеция - 7399 Швейцария - 6345 Чехия - 6278 Австрия - 6219 Италия - 6168 Украина - 6005 Финляндия – 5844

Женщины

Лучшим на протяжении сезона были представительницы Франции, которые и выиграли зачет Кубка мира. Украинские девушки показали суммарный десятый результат. Если сравнить с прошлым сезоном, то результат упал на три места – были седьмыми.

Франция - 8128 очков Швеция - 7884 Норвегия - 7859 Германия - 7833 Италия - 7575 Швейцария - 6738 Австрия - 6648 Чехия - 6350 Финляндия - 5691 Украина – 5399

Несмотря на регресс, что у мужчин, что у женщин, нам удалось попасть в ТОП-10. Данный показатель позволяет командам иметь по пять спортсменов в личных гонках уже в следующем сезоне.

К ушедшему сезону можно относиться по-разному, но в нем была много ярких моментов, страсти и то, что привлекает зрителя. Что касается украинских спортсменов, то давайте скажем им спасибо. Конечно, в планах результатов они нас не порадовали, но давайте не забывать о сложностях текущего времени. В следующем сезоне будем требовать больше и ставить вопросы.

Дмитрий Данец