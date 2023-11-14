Франция объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Франции по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Сборная Франции:

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Женщины: Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Клое Шевалье, Лу Жанмонно, Жилон Гигонна

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро

Новый сезон по биатлону стартует 25 ноября.

Ранее сообщалось, что Норвегия назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону.

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