Франция объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону
12 спортсменов представят Францию на стартовом этапе.
Сборная Франции по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Сборная Франции:
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Женщины: Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Клое Шевалье, Лу Жанмонно, Жилон Гигонна
Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро
Новый сезон по биатлону стартует 25 ноября.
Ранее сообщалось, что Норвегия назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону.
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