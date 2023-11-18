Насыко выиграл контрольный спринт на Гран-при Финляндии
Мужская сборная Украины приняла участие в контрольном старте на Гран-при Финляндии.
Среди 45 спортсменов из Украины, Казахстана и Финляндии 43 вышли на старт. Победителем спринта оказался украинец Денис Насыко.
Два другие призовые места отошли представителям Финляндии Якко Ранте и Туомасу Харьюле.
Наши спортсмены в целом показали неплохие результаты, однако главный тренер сборной Юрай Санитра заявил, что этот старт не будет определяющим для формирования команды на Кубок мира.
Контрольный старт
Контиолахти, Финляндия
Спринт
Мужчины
- Денис Насыко (Украина) – 27:31.3 (0+0)
- Якко Ранта (Финляндия) – 3.0 (0+1)
- Туомас Харьюла (Финляндия) – 13.5 (0+1)
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6. Артем Тищенко (Украина) – 29.7 (0+0)
9. Богдан Цымбал (Украина) – 55.3 (0+2)
13. Артем Прима (Украина) – 1:05.4 (3+0)
14. Тарас Лесюк (Украина) – 1:07.5 (0+3)
15. Роман Боровик (Украина) – 1:14.1 (0+0)
18. Виталий Мандзин (Украина) – 1:27.5 (1+1)
21. Антон Дудченко (Украина) – 1:49.3 (2+2)
23. Богдан Борковский (Украина) - 2:21.3 (2+1)
29. Руслан Ткаленко (Украина) – 3:00.8 (2+2)
33. Дмитрий Грущак (Украина) – 3:48.3 (1+3)
Ранее также сообщалось, что лидер женской сборной Украины по биатлону пропустит первый этап Кубка мира.
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