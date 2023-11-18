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Насыко выиграл контрольный спринт на Гран-при Финляндии

Результаты, тем не менее, не станут определящими для формирования состава.
Сегодня, 15:25
Денис Насыко / Getty Images
Денис Насыко / Getty Images

Мужская сборная Украины приняла участие в контрольном старте на Гран-при Финляндии.

Среди 45 спортсменов из Украины, Казахстана и Финляндии 43 вышли на старт. Победителем спринта оказался украинец Денис Насыко.

Два другие призовые места отошли представителям Финляндии Якко Ранте и Туомасу Харьюле. 

Наши спортсмены в целом показали неплохие результаты, однако главный тренер сборной Юрай Санитра заявил, что этот старт не будет определяющим для формирования команды на Кубок мира.

Контрольный старт

Контиолахти, Финляндия

Спринт

Мужчины

  1. Денис Насыко (Украина) – 27:31.3 (0+0)
  2. Якко Ранта (Финляндия) – 3.0 (0+1)
  3. Туомас Харьюла (Финляндия) – 13.5 (0+1)

...

6. Артем Тищенко (Украина) – 29.7 (0+0)

9. Богдан Цымбал (Украина) – 55.3 (0+2)

13. Артем Прима (Украина) – 1:05.4 (3+0)

14. Тарас Лесюк (Украина) – 1:07.5 (0+3)

15. Роман Боровик (Украина) – 1:14.1 (0+0)

18. Виталий Мандзин (Украина) – 1:27.5 (1+1)

21. Антон Дудченко (Украина) – 1:49.3 (2+2)

23. Богдан Борковский (Украина) - 2:21.3 (2+1)

29. Руслан Ткаленко (Украина) – 3:00.8 (2+2)

33. Дмитрий Грущак (Украина) – 3:48.3 (1+3)

Ранее также сообщалось, что лидер женской сборной Украины по биатлону пропустит первый этап Кубка мира.

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