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Лидер сборной Украины пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону

Из-за болезни Юлия Джима начнет Кубок мира со второго этапа.
Сегодня, 19:02
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Юлия Джима пропустит стартовый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, пишет Суспильне.

Напомним, что этап стартует 25 ноября, а перед ним пройдут отборочные туры в Украине, которые помогут тренерскому штабу определить состав команды.

В начале ноября стало известно, что лидер сборной Украины заболела во время тренировок в Обергофе. Уже тогда предполагалась, что Юлия пропустит этап в Эстерсунде.

"Ее участие в Эстерсунде невозможно. Не потому, что она не может. Она бы помогла нам, конечно, в Эстерсунде, потому что она - лидер команды. Но если она приедет в Эстерсунд, есть много предостережений, что у нее может быть неудачный - или, скажем, нестабильный - сезон", - цитирует тренера спортсменки Николая Зоца издание.

По словам тренера, Джима из-за болезни почти пропустила сентябрь и октябрь, весь тренировочный процесс был нарушен. И они не хотят впопыхах все наверстывать, чтобы успеть на первый этап. Однако к этапу в Гохфильцене Юлия уже должна быть готова.

Напомним, с расписанием сезона-2023/24 по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима

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