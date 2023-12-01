Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде
Пять биатлонистов будут бороться за лучшие места.
В субботу, 2 декабря, состоится мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
В преддверии гонка стал известен состав сборной Украины.
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Состав Украины:
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Денис Насыко
- Тарас Лесюк
- Артем Прима
Начало гонки – в 15.45. По итогам спринта тренерский штаб определит, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.
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