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Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде

Пять биатлонистов будут бороться за лучшие места.
Сегодня, 19:31
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua

В субботу, 2 декабря, состоится мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В преддверии гонка стал известен состав сборной Украины.

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Состав Украины:

  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Денис Насыко
  • Тарас Лесюк
  • Артем Прима

Начало гонки – в 15.45. По итогам спринта тренерский штаб определит, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.

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