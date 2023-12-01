Стал известен состав Украины на мужской спринт в Эстерсунде

Пять биатлонистов будут бороться за лучшие места.

В субботу, 2 декабря, состоится мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В преддверии гонка стал известен состав сборной Украины.

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Состав Украины:

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Денис Насыко

Тарас Лесюк

Артем Прима

Начало гонки – в 15.45. По итогам спринта тренерский штаб определит, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.

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