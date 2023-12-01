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Эстерсунд: Жанмонно выиграла спринт, украинки за пределами ТОП-40

Украинские биатлонистки провалили предпоследнею гонку в Швеции.
Сегодня, 17:06
Анастасия Меркушина / Getty Images
Анастасия Меркушина / Getty Images

В пятницу, 1 декабря, состоялся женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победительницей гонки стала представительница Франции Лу Жанмонно, которая преодолела дистанцию без промахов и за 21 минуту 4 секунды.

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На втором месте оказалась норвежка Каролин Кноттен, которая отстала от лидера на восемь секунд. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Юни Арнеклейв (17 секунд отставания).

Украинку в гонке представляли пять спортсменок. Лучшей стала Анастасия Меркушина, которая показала 48 результат (более двух минут отставания и два промаха). Следом за ней расположилась Кристина Дмитренко, у которой аналогичное количество промахов, но на пару секунд больше отставание.

Худшей из украинок стала Дарья Блашко - один промах и более 3 минут отставания.

Кубок мира по биатлону
Эстерсунд. Женский спринт

1.  Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1
2.  Каролине-Оффигстад Кноттен (1+0) +8,5
3.  Юни Арнеклейв (0+1) +17,6
...
48.  Анастасия Меркушина (1+1) +2:08,5
49.  Кристина Дмитренко (0+2) +2:10,2
62.  Анна Кривонос (1+2) +2:31,4
74.  Любовь Кипяченкова (3+1) +3:00,1
78.  Дарья Блашко (0+1) +3:11,8

Отметим, что Меркушина и Дмитренко завоевали право принять участие в гонке преследования, которая состоится 3 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона-2023/24.

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