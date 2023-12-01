Эстерсунд: Жанмонно выиграла спринт, украинки за пределами ТОП-40

В пятницу, 1 декабря, состоялся женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победительницей гонки стала представительница Франции Лу Жанмонно, которая преодолела дистанцию без промахов и за 21 минуту 4 секунды.

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На втором месте оказалась норвежка Каролин Кноттен, которая отстала от лидера на восемь секунд. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Юни Арнеклейв (17 секунд отставания).

Украинку в гонке представляли пять спортсменок. Лучшей стала Анастасия Меркушина, которая показала 48 результат (более двух минут отставания и два промаха). Следом за ней расположилась Кристина Дмитренко, у которой аналогичное количество промахов, но на пару секунд больше отставание.

Худшей из украинок стала Дарья Блашко - один промах и более 3 минут отставания.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд. Женский спринт

1. Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1

2. Каролине-Оффигстад Кноттен (1+0) +8,5

3. Юни Арнеклейв (0+1) +17,6

...

48. Анастасия Меркушина (1+1) +2:08,5

49. Кристина Дмитренко (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4

74. Любовь Кипяченкова (3+1) +3:00,1

78. Дарья Блашко (0+1) +3:11,8

Отметим, что Меркушина и Дмитренко завоевали право принять участие в гонке преследования, которая состоится 3 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона-2023/24.

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