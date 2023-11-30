iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Эстерсунд: Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина провалила гонку

Наша сборная показала отвратительный результат.
Сегодня, 17:56
Артем ПРима / Getty Images
Артем ПРима / Getty Images

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.

Победителем стала сборная Норвегии c результатом 1:14:28,4. На втором месте закончили французы, отстав от лидера на 20 секунд, а топ-3 замкнула Германия.

Что касается Украины, то наша сборная в составе Антона Дудченко, Антона Тищенко, Артема Примы и Тараса Лесюка, то мы пришли к финишу 14 из 21 команд, которые стартовали в этой гонке, но еще 5 сборных не финишировали вовсе.

Напомним, вчера прошла женская эстафета, в которой также победила Норвегия, а Украина не попала в топ-10.

Кубок мира
Эстерсунд, мужская эстафета.

  1. Норвегия (3+4) 1:14:28,4
  2. Франция (7+4) +20,6
  3. Германия (8+8) +50,5
  4. Австрия (0+2) +1:44,5
  5. Италия (7+9) +1:45,0
  6. Швеция (6+10) +2:17,9
  7. Швейцария (7+6) +2:21,7
  8. Финляндия (4+2) +2:33,9
  9. Словения (1+5) +2:35,5
  10. Чехия (6+5) +2:37,7
  11. Румыния (1+1) +2:50,6
  12. Бельгия (4+4) +3:58,7
  13. Казахстан (6+2) +4:30,5
  14. Украина (5+4) +4:58,5
  15. США (8+3) +5:02,9
  16. Польша (5+4) +6:10,9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина норвегия эстерсунд Кубок мира

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на первом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира
Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10 Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10
Футболки, в которых Месси играл на победном Чемпионате мира продаются на аукционе Футболки, в которых Месси играл на победном Чемпионате мира продаются на аукционе
Помочь журналистам

Видео

Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ
Зинченко vs Гарначо: кто забил самый красивый гол месяца в АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Футболки, в которых Месси играл на победном Чемпионате мира продаются на аукционе
Лига конференций19:46
Гент - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Европа19:22
"Подарок для футбола": Анчелотти высказался об успехах Беллингема
Формула 119:16
МакЛарен переманил у Мерседес известного спонсора
Киберспорт19:08
Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2
Европа18:59
C Эвертона Миколенко снова могут снять очки
18:50
ХИТ на последних секундах вырвал победу над Олмиссумом в футзальной Лиге чемпионов
Европа18:24
Отбивная, пюре и крабовый салат: Забарный поделился своими кулинарными предпочтениями
НБА18:04
Внутрисезонный турнир НБА: известны все пары четвертьфинальной стадии
НБА17:56
Детройт установил антирекорд франшизы в результате поражения от Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK