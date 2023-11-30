Эстерсунд: Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина провалила гонку

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.

Победителем стала сборная Норвегии c результатом 1:14:28,4. На втором месте закончили французы, отстав от лидера на 20 секунд, а топ-3 замкнула Германия.

Что касается Украины, то наша сборная в составе Антона Дудченко, Антона Тищенко, Артема Примы и Тараса Лесюка, то мы пришли к финишу 14 из 21 команд, которые стартовали в этой гонке, но еще 5 сборных не финишировали вовсе.

Напомним, вчера прошла женская эстафета, в которой также победила Норвегия, а Украина не попала в топ-10.

Кубок мира

Эстерсунд, мужская эстафета.

Норвегия (3+4) 1:14:28,4 Франция (7+4) +20,6 Германия (8+8) +50,5 Австрия (0+2) +1:44,5 Италия (7+9) +1:45,0 Швеция (6+10) +2:17,9 Швейцария (7+6) +2:21,7 Финляндия (4+2) +2:33,9 Словения (1+5) +2:35,5 Чехия (6+5) +2:37,7 Румыния (1+1) +2:50,6 Бельгия (4+4) +3:58,7 Казахстан (6+2) +4:30,5 Украина (5+4) +4:58,5 США (8+3) +5:02,9 Польша (5+4) +6:10,9

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