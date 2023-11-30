Эстерсунд: Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина провалила гонку
Наша сборная показала отвратительный результат.
В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.
Победителем стала сборная Норвегии c результатом 1:14:28,4. На втором месте закончили французы, отстав от лидера на 20 секунд, а топ-3 замкнула Германия.
Что касается Украины, то наша сборная в составе Антона Дудченко, Антона Тищенко, Артема Примы и Тараса Лесюка, то мы пришли к финишу 14 из 21 команд, которые стартовали в этой гонке, но еще 5 сборных не финишировали вовсе.
Напомним, вчера прошла женская эстафета, в которой также победила Норвегия, а Украина не попала в топ-10.
Кубок мира
Эстерсунд, мужская эстафета.
- Норвегия (3+4) 1:14:28,4
- Франция (7+4) +20,6
- Германия (8+8) +50,5
- Австрия (0+2) +1:44,5
- Италия (7+9) +1:45,0
- Швеция (6+10) +2:17,9
- Швейцария (7+6) +2:21,7
- Финляндия (4+2) +2:33,9
- Словения (1+5) +2:35,5
- Чехия (6+5) +2:37,7
- Румыния (1+1) +2:50,6
- Бельгия (4+4) +3:58,7
- Казахстан (6+2) +4:30,5
- Украина (5+4) +4:58,5
- США (8+3) +5:02,9
- Польша (5+4) +6:10,9
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