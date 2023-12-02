Наврат выиграл мужской спринт, Дудченко - единственный попал в топ-40
В субботу, 2 декабря, в Эстерсунде прошел мужской спринт первого этапа Кубка мира по биатлону.
Победителем неожиданно стал 30-летний представитель Германии Филипп Наврат, который ранее никогда не был на подиуме Кубка мира.
Второе и третье место отошло сборной Норвегии, где тоже не обошлось без сюрпризов. Вторым стал Тарьей Бё, а вот третьим - Вебйорн Соерум, который ранее всегда был вне топ-20.
А вот для Украины гонка сложилась очень плохо. В очковой зоне смог финишировать только Антон Дудченко, занявший 38-место. Также 53-й стал Богдан Цимбал, который также сможет принять участие в гонке-преслеедовании.
Эстерсунд. Спринт. Мужчины
- Филипп Наврат (Германия) (0+0) 24:02,0
- Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) +18,7
- Вебйорн Соерум (Норвегия) (0+0) +19,8
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38. Антон Дудченко (0+0) +2:07,9
53. Богдан Цымбал (1+1) +2:38,8
66. Артем Прима (0+2) +3:06,4
71. Денис Насико (0+1) +3:19,9
86. Тарас Лесюк (1+3) +3:52,0
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