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Наврат выиграл мужской спринт, Дудченко - единственный попал в топ-40

Нашей сборной катастрофически не хватает скорости.
Сегодня, 17:59
Филип Наврат / Getty Images
Филип Наврат / Getty Images

В субботу, 2 декабря, в Эстерсунде прошел мужской спринт первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем неожиданно стал 30-летний представитель Германии Филипп Наврат, который ранее никогда не был на подиуме Кубка мира.

Второе и третье место отошло сборной Норвегии, где тоже не обошлось без сюрпризов. Вторым стал Тарьей Бё, а вот третьим - Вебйорн Соерум, который ранее всегда был вне топ-20.

А вот для Украины гонка сложилась очень плохо. В очковой зоне смог финишировать только Антон Дудченко, занявший 38-место. Также 53-й стал Богдан Цимбал, который также сможет принять участие в гонке-преслеедовании.

Эстерсунд. Спринт. Мужчины

  1. Филипп Наврат (Германия) (0+0) 24:02,0
  2. Тарьей Бё (Норвегия) (0+0) +18,7
  3. Вебйорн Соерум (Норвегия) (0+0) +19,8

...
38.  Антон Дудченко (0+0) +2:07,9
53.  Богдан Цымбал (1+1) +2:38,8
66.  Артем Прима (0+2) +3:06,4
71.  Денис Насико (0+1) +3:19,9
86.  Тарас Лесюк (1+3) +3:52,0

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