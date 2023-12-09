Эльвира Эберг выиграла гонку преследования в Хохфильцене, две украинки - в топ-30
В субботу, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене гонкой преследования у женщин продолжился второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
Победительницей пасьюта стала шведская спортсменка Эльвира Эберг, которая днем ранее финишировала второй в спринте. Она с одной незакрытой мишенью преодолела дистанцию с результатом 29:44,6.
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Второй стала швейцарка Лена Хекки-Гросс, а замкнула тройку призеров победительница спринтерской гонки норвежка Ингрид Тандреволд.
Лучший результат среди украинок, отыграв 11 позиций после спринта, показала Юлия Джима, финишировав на 27-м месте. Ирина Петренко, стартовав 51-й, сумела подняться на 22 места и завершить гонку 29-й. Анастасия Меркушина с четырьмя промахами финишировала 46-й, а Анна Кривонос завершила гонку 53-й.
Хохфильцен. Гонка преследования. Женщины
- Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) 29:44.6
- Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +11.6
- Ингрид Тандреволд (Норвегия, 1+0+0+0)+13.9
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27. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+1) +3:46.6
29. Ирина Петренко (Украина, 1+0+0+1) +3:47.7
46. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+3) +4:49.4
53. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+1) +5:51.2
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок биатлонного сезона-2023/24.
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