Эльвира Эберг выиграла гонку преследования в Хохфильцене, две украинки - в топ-30

Шведка, ставшая второй в спринте, праздновала успех в пасьюте.

В субботу, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене гонкой преследования у женщин продолжился второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Победительницей пасьюта стала шведская спортсменка Эльвира Эберг, которая днем ранее финишировала второй в спринте. Она с одной незакрытой мишенью преодолела дистанцию с результатом 29:44,6.

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Второй стала швейцарка Лена Хекки-Гросс, а замкнула тройку призеров победительница спринтерской гонки норвежка Ингрид Тандреволд.

Лучший результат среди украинок, отыграв 11 позиций после спринта, показала Юлия Джима, финишировав на 27-м месте. Ирина Петренко, стартовав 51-й, сумела подняться на 22 места и завершить гонку 29-й. Анастасия Меркушина с четырьмя промахами финишировала 46-й, а Анна Кривонос завершила гонку 53-й.

Хохфильцен. Гонка преследования. Женщины

Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) 29:44.6 Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +11.6 Ингрид Тандреволд (Норвегия, 1+0+0+0)+13.9

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27. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+1) +3:46.6

29. Ирина Петренко (Украина, 1+0+0+1) +3:47.7

46. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+3) +4:49.4

53. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+1) +5:51.2

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок биатлонного сезона-2023/24.

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