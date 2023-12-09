Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Пидручный поднялся на 33 позиции

В субботу, 9 декабря, в Хохфильцене продолжился второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В рамках соревновательного дня состоялась гонка преследования у мужчин, в которую отобрались 60 спортсменов по итогу спринта.

Первое место по итогу заезда занял Йоханнес Бе, который за четыре стрельбы допустил один промах. Норвежец поднялся с 11-го места, чтобы выиграть золотую медаль.

На второй позиции оказался норвежец Йоханнес Дале, который на финишном круге обошел своих двух соотечественников. Тройку лучших замкнул чемпион спринта Тарьей Бе, который на финише опередил Стурла Легрейд на 11 секунд.

В гонке были представлены два украинца - Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Антон свой заезд провалил, ухудшив результат на два ступеньки (стартовал 47). Пидручный проделал отменную работу, поднявшись с 52 места на 19 позицию.

Дмитрий Пидручный / Источник: Getty Images

Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины

Йоханнес Бе (1+0+0+0) 33:05,1 Йоханнес Дале-Шевдаль (2+0+1+0) +22,6 Тарьей Бе (1+0+1+0) +28,4

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19. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +2:50,2

49. Антон Дудченко (1+1+2+0) +5:13,0

Также сегодня, 9 декабря, в Хохфильцене состоится гонка преследования у женщин. У нас будет доступна онлайн-трансляция.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок биатлонного сезона-2023/24.

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