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Тарьей Бе выиграл спринт в Хохфильцене, два украинца отобрались в гонку преследования

Норвежский биатлонист с идеальной стрельбой стал лучшим на дистанции.
Сегодня, 13:58
Тарьей Бе / Getty Images
Тарьей Бе / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В первый день соревнования в Австрии открывала мужская спринтерская гонка, победителем которой стал Тарьей Бе. Норвежский биатлонист с идеальной стрельбой прошел дистанцию 10 километров с результатом 24:37.5.

Вторым с отставанием от лидера в почти пять секунд и также без единого промаха финишировал его соотечественник Стурла Легрейд. Замкнул тройку призеров с одной незакрытой мишенью шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

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Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко, который завершил спринт на 47-м месте. Также в гонку преследования, финишировав 52-м, отобрался Дмитрий Пидручный.

Другие украинский биатлонисты расположились за пределами топ-60. Артем Тищенко финишировал 63-м, Артем Прима - 65-м, а Тарас Лесюк - 80-м.

Хохфильцен. Спринт. Мужчины

  1. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) 24:37,5
  2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +4,9
  3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) +10,0

...

47. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:17,0
52. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +2:26,3
63. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:45,8
65. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:48,7
80. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:40,9

Также сегодня, 8 декабря, в Хохфильцене состоится женский спринт. У нас будет доступна онлайн-трансляция гонки.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок биатлонного сезона-2023/24.

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