Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке
Лидеры команды поборются за медали.
В четверг, 28 декабря, состоится Рождественская гонка на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене (Германия).
Незадолго до старта представлен состав сборной Украины. Нашу страну в гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
В прошлом году они тоже были в заявке на гонку, однако Пидручный не смог поучаствовать из-за травмы, поэтому его заменил Антон Дудченко.
Рождественская гонка состоится 28 декабря.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона.
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