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Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке

Лидеры команды поборются за медали.
Сегодня, 18:30
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В четверг, 28 декабря, состоится Рождественская гонка на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене (Германия).

Незадолго до старта представлен состав сборной Украины. Нашу страну в гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

В прошлом году они тоже были в заявке на гонку, однако Пидручный не смог поучаствовать из-за травмы, поэтому его заменил Антон Дудченко.

Рождественская гонка состоится 28 декабря.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты биатлонного сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный Юлия Джима

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