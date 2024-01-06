Пидручный и Джима в заявке: определился состав сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Мужчины и женщины проведут командный заезд.
В воскресенье, 7 января, завершится четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).
В рамках соревновательного дня состоятся мужская и женская эстафета.
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Состав женской сборной Украины:
- 11-1. Ирина Петренко
- 11-2. Юлия Джима
- 11-3. Анастасия Меркушина
- 11-4. Кристина Дмитренко
Состав мужской сборной Украины:
- 7-1. Артем Прима
- 7-2. Дмитрий Пидручный
- 7-3. Антон Дудченко
- 7-4. Виталий Мандзин
Начало заезда у мужчин в 12:30, женщины выйдут на старт в 15:25.
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Источник: biathlon.com.ua