Пидручный и Джима в заявке: определился состав сборной Украины на эстафеты в Оберхофе

В воскресенье, 7 января, завершится четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В рамках соревновательного дня состоятся мужская и женская эстафета.

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Состав женской сборной Украины:

11-1. Ирина Петренко

11-2. Юлия Джима

11-3. Анастасия Меркушина

11-4. Кристина Дмитренко

Состав мужской сборной Украины:

7-1. Артем Прима

7-2. Дмитрий Пидручный

7-3. Антон Дудченко

7-4. Виталий Мандзин

Начало заезда у мужчин в 12:30, женщины выйдут на старт в 15:25.

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