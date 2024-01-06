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Пидручный и Джима в заявке: определился состав сборной Украины на эстафеты в Оберхофе

Мужчины и женщины проведут командный заезд.
Сегодня, 19:17
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В воскресенье, 7 января, завершится четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В рамках соревновательного дня состоятся мужская и женская эстафета.

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Состав женской сборной Украины:

  • 11-1. Ирина Петренко
  • 11-2. Юлия Джима
  • 11-3. Анастасия Меркушина
  • 11-4. Кристина Дмитренко

Состав мужской сборной Украины:

  • 7-1. Артем Прима
  • 7-2. Дмитрий Пидручный
  • 7-3. Антон Дудченко
  • 7-4. Виталий Мандзин

Начало заезда у мужчин в 12:30, женщины выйдут на старт в 15:25.

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Источник: biathlon.com.ua

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