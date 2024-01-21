Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на ЧЕ-2024
В этом году в сборной дебютируют два спортсмена.
Стала известна заявка мужской сборной Украины по биатлону на предстоящий ЧЕ, пишет Суспильне.
Напомним, что ранее наши спортсмены завершили выступления на 6-м этапе Кубка мира в Антгольце. А уже 24 января начнется Чемпионат Европы.
Состав нашей сборной представлен семью биатлонистами, среди которых два дебютанта. Отметим, что Украина имеет квоту в шесть спортсменов для индивидуальных гонок.
Состав сборной Украины по биталону на ЧЕ-2024
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Виталий Мандзин
- Артем Тищенко
- Тарас Лесюк
- Дмитрий Грущак
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