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Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на ЧЕ-2024

В этом году в сборной дебютируют два спортсмена.
Сегодня, 15:29
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Стала известна заявка мужской сборной Украины по биатлону на предстоящий ЧЕ, пишет Суспильне.

Напомним, что ранее наши спортсмены завершили выступления на 6-м этапе Кубка мира в Антгольце. А уже 24 января начнется Чемпионат Европы.

Состав нашей сборной представлен семью биатлонистами, среди которых два дебютанта. Отметим, что Украина имеет квоту в шесть спортсменов для индивидуальных гонок.

Состав сборной Украины по биталону на ЧЕ-2024

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Артем Прима
  • Виталий Мандзин
  • Артем Тищенко
  • Тарас Лесюк
  • Дмитрий Грущак

С расписанием и результатами Кубка мира по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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