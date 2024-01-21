Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на ЧЕ-2024

В этом году в сборной дебютируют два спортсмена.

Стала известна заявка мужской сборной Украины по биатлону на предстоящий ЧЕ, пишет Суспильне.

Напомним, что ранее наши спортсмены завершили выступления на 6-м этапе Кубка мира в Антгольце. А уже 24 января начнется Чемпионат Европы.

Состав нашей сборной представлен семью биатлонистами, среди которых два дебютанта. Отметим, что Украина имеет квоту в шесть спортсменов для индивидуальных гонок.

Состав сборной Украины по биталону на ЧЕ-2024

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Артем Прима

Виталий Мандзин

Артем Тищенко

Тарас Лесюк

Дмитрий Грущак

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