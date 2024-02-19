Олимпийская чемпионка по биатлону объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Швеции Мона Брорссон объявила, что завершит карьеру по окончании этого сезона.

По словам 33-летней спортсменки, она довольна тем, как сложился ее путь.

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"Мне кажется почти нереальным произнести это вслух, но я тоже чувствую, что мне нужно сказать себе это вслух, чтобы понять. Но время пришло. Я чувствую, что у меня была такая длинная и отличная карьера.

Мы с биатлоном исследовали каждый камешек на дороге, и я пришла к выводу, что сейчас пора разойтись. Но это полностью мое собственное решение. Я уйду из спорта с радостью, печали нет. Даже несмотря на то, что вы, возможно, не достигнете всех своих целей, я чувствую, что получила гораздо больше от этого вида спорта.

Это в самом деле дало мне все. У меня появилась дополнительная семья, мои лучшие друзья, и я узнала так много о себе. Я обрела любовь всей своей жизни. Я не могу требовать большего от этого вида спорта", - приводит слова девушки Aftonbladet.

Напомним, Брорссон завоевала золото Олимпиады-2022 в эстафете и серебро в этой дисциплине на Играх-2018. На ее счету серебро и бронза в личных гонках на уровне Кубка мира. Также она трехкратная чемпионка Европы.

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