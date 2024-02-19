iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Олимпийская чемпионка по биатлону объявила о завершении карьеры

Шведская биатлонистка приняла важное решение в 33 года.
Вчера, 22:14
Мона Брорссон / Getty Images
Мона Брорссон / Getty Images

Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Швеции Мона Брорссон объявила, что завершит карьеру по окончании этого сезона.

По словам 33-летней спортсменки, она довольна тем, как сложился ее путь.

Читай также: Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024

"Мне кажется почти нереальным произнести это вслух, но я тоже чувствую, что мне нужно сказать себе это вслух, чтобы понять. Но время пришло. Я чувствую, что у меня была такая длинная и отличная карьера.

Мы с биатлоном исследовали каждый камешек на дороге, и я пришла к выводу, что сейчас пора разойтись. Но это полностью мое собственное решение. Я уйду из спорта с радостью, печали нет. Даже несмотря на то, что вы, возможно, не достигнете всех своих целей, я чувствую, что получила гораздо больше от этого вида спорта.

Это в самом деле дало мне все. У меня появилась дополнительная семья, мои лучшие друзья, и я узнала так много о себе. Я обрела любовь всей своей жизни. Я не могу требовать большего от этого вида спорта", - приводит слова девушки Aftonbladet.

Напомним, Брорссон завоевала золото Олимпиады-2022 в эстафете и серебро в этой дисциплине на Играх-2018. На ее счету серебро и бронза в личных гонках на уровне Кубка мира. Также она трехкратная чемпионка Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шакил О'Нил: Только один игрок не выказывал страха перед игрой против меня Шакил О'Нил: Только один игрок не выказывал страха перед игрой против меня
Артем Довбик: статистика-2023/2024 Артем Довбик: статистика-2023/2024
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024 Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Эвертон с Миколенко вырвал ничью у Кристал Пэлас Эвертон с Миколенко вырвал ничью у Кристал Пэлас
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

НБА00:31
Шакил О'Нил: Только один игрок не выказывал страха перед игрой против меня
Европа00:18
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа00:10
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа00:03
Эвертон с Миколенко вырвал ничью у Кристал Пэлас
Вчера, 23:59
Европа23:59
Гол Цыганкова не помог Жироне избежать поражения от Атлетика
Европа23:31
Трубин стал обладателем вратарского рекорда Бенфики
Киберспорт23:24
Европейский RMR-турнир. Группа B: Vitality обыграли Heroic, Monte идут с победой и поражением
Европа23:14
Цыганков отметился голом в матче против Атлетика
Европа23:11
Бавария рассматривает Алонсо, Зидана и Сульшера в качестве замены Тухеля
Европа23:06
Гвардиола комично прокомментировал возможность подписания Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK