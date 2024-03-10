Братья Бё выиграли гонку преследования, Дудченко финишировал в очковой зоне

Норвегия снова не оставила шансов соперникам.

В воскресенье, 10 марта, в Солт-Лейк-Сити прошла мужская гонка преследование.

Братья Бё практически не оставили соперникам шансов, идеально проведя гонку и забрав себе первые два места.

Сравнятся с ними в скорости и меткости смог лишь француз Эмильен Жаклен, который и замкнул тройку лидеров.

Украину же представляли лишь Антон Дудченко и Артем Прима, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный не стартовали.

Увы, финишировать смог лишь Дудченко, занявший 40-ю позицию, Прима не финишровал.

Ранее, напомним, завершилась и женская гонка преследование.

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