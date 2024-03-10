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Жанмонно выиграла пасьют, Джима показала великолепное выступление

Кристина Дмитренко не стартовала.
Сегодня, 19:12
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в Солт-Лейк-Сити прошел женский пасьют.

В течение всей гонке в группе лидеров происходили изменения, сначала лидировали Бреза-Буше и Тандреволд, затем их сумели обойти Жанмонно и Витоцци, так не оставала и Симон.

К финишной черте после ряда промахов практически бок-о-бок вышли Жанмонно и Витоцци, и француженка сумела опередить соперницу практически перед самой ленточкой.

Украину должны были представлять Юлия Джима и Кристини Дмитренко, но вторая не смогла стартовать. Джима же начала гонку 33-й, но сумела подняться на 11 позиций и завершить пасьют 22-й.

Солт-Лейк-Сити. Преследование. Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) (0+0+1+0) 26:51,7
  2. Лиза Виттоцци (Италия) (0+1+0+0) +0,4
  3. Жюлья Симон (Франция) (1+0+0+1) +1:01,0

...
22.  Юлия Джима (0+0+0+1) +3:01,8
DNS Кристина Дмитренко

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