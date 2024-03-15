Украина потеряла квоту на пять спортсменов на Кубке мира по биатлону
В следующем сезоне в мужских индивидуальных гонках смогут принять участие лишь четверо.
Украина потеряла квоту в пять спортсменов на следующий сезон по итогам Кубка наций-2023/24.
Мужской спринт в Кенморе был последней гонкой, которая шла в зачет, потому уже известны итоги сезона.
Ожидаемо выиграла Норвегия, которая имеет огромной отрыв от конкурентов. А вот Украина не сумела финишировать в топ-10, заняв 11 место.
Это значит, что в следующем сезоне на индивидуальные мужские гонки мы сможет выставлять лишь четверых спортсменов.
Кубок мира по биатлону. Кубок наций. Мужчины
- Норвегия - 9375
- Германия - 8309
- Франция - 8131
- Швеция - 7593
- Италия - 7546.
- Швейцария - 6388
- Австрия - 6348
- Чехия - 6055
- Словения - 6004
- Финляндия - 5770
- Украина - 5573
Женская же сборная завершила сезон на девятом месте Кубка наций и сохранила существующую квоту.
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