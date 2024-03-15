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Украина потеряла квоту на пять спортсменов на Кубке мира по биатлону

В следующем сезоне в мужских индивидуальных гонках смогут принять участие лишь четверо.
Вчера, 21:44
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Украина потеряла квоту в пять спортсменов на следующий сезон по итогам Кубка наций-2023/24.

Мужской спринт в Кенморе был последней гонкой, которая шла в зачет, потому уже известны итоги сезона.

Ожидаемо выиграла Норвегия, которая имеет огромной отрыв от конкурентов. А вот Украина не сумела финишировать в топ-10, заняв 11 место.

Это значит, что в следующем сезоне на индивидуальные мужские гонки мы сможет выставлять лишь четверых спортсменов.

Кубок мира по биатлону. Кубок наций. Мужчины

  1. Норвегия - 9375
  2. Германия - 8309
  3. Франция - 8131
  4. Швеция - 7593
  5. Италия - 7546.
  6. Швейцария - 6388
  7. Австрия - 6348
  8. Чехия - 6055
  9. Словения - 6004
  10. Финляндия - 5770
  11. Украина - 5573

Женская же сборная завершила сезон на девятом месте Кубка наций и сохранила существующую квоту.

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