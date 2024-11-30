Украинцы открыли новый биатлонный сезон Кубка мира местом в топ-10 сингл-микста
В субботу, 30 ноября, в финском Контиолахти начался новый сезон Кубка мира-2024/25 по биатлону.
Стартовой гонкой первого этапа соревнований была одиночная смешанная эстафета, в которой принимали участие и представители Украины.
Украинская сборная выступила в составе Елены Городной и Артема Тищенка. На стрельбе украинцы использовали пять дополнительных патронов, а на финише уступили лидеру 1:23,4, завершив гонку на девятой позиции.
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Победителями одиночной смешанной эстафеты стали представители Швеции. Второе место заняли французы, а замкнули тройку немцы.
Кубок мира. Первый этап. Контиолахти
Одиночная смешанная эстафета
- Швеция (0+4) 36:17,6
- Франция (0+9) +10,2
- Германия (0+4) +10,2
- Австрия (0+1) +32,5
- Норвегия (1+11) +51,2
- Словения (0+4) +59,0
…
9. Украина (0+5) +1:23,4
Первый этап Кубка мира в Контиолахти сегодня также продолжится смешанной эстафетой.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.
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