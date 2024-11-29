Пидручный пропустит первую гонку сезона Кубка мира

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит первую гонку сезона, сообщает Суспильне.

Старшая тренер сборной Украины Надежда Белова рассказала об этом изданию, комментируя заявку сборной Украины.

Как оказалось, Пидручный переболел перед самым стартом сезона, а потому пропустит смешанную эстафету и синглмикст.

"В планах был Дмитрий Пидручный, но, к сожалению, Юрай Санитра сказал, что он чувствует себя не очень, и объяснил, что он четыре дня не тренировался. Не скажу точно, чем заболел Пидручный - это точно скажут врач и Санитра.

И тогда мы решили, что третий этап будет стартовать Дудченко, а четвертый - Мандзин. Почему они - это также решение на основе тренировок, стабильности их стрельбы и функциональности, они показали себя хорошо на последних контрольных гонках", - рассказала Белова.

Тем не менее, Дмитрий готов принять участие в гонках уже на следующий день в мужской эстафете. Как призналась Белова, спортсмен сам убедил треерский штаб, что будет готов.

Напомним, что с расписанием всех гонок Кубка мира-2024/25 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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