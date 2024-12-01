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Женская сборная Украины финишировала вне топ-10 на эстафете в Контиолахти

Увы, женщинам не удалось повторить достижение мужской команды.
Сегодня, 20:43
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В Контиолахти, Финляндия, прошла первая женская эстафета сезона в рамках нового сезона Кубка мира.

После первого этапа наша сборная сильно провалилась после двух штрафных кругов. Однако благодаря стараниям Дмитренко наша команда быстро отыграла несколько позиций.

Затем результаты команды улучшили Александра Меркушина и Юлия Джима, что позволило Украине занять 11-ю строчку.

Золото первой женской эстафеты сезона досталось сборной Швеции, которая на последней стрельбе сумела обойти Францию, замкнула тройку сборная Норвегии.

Кубок мира. Контиолахти. Эстафета (женщины)

  1. Швеция (1+6) 1:17:09 часа
  2. Франция (1+9) +29.0
  3. Норвегия (1+8) +36.2

...

11. Украина (2+9) +4:06.9

Ранее также мужская сборная все же финишровала в топ-10.

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