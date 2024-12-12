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Украина завоевала первую медаль биатлонного сезона

В тройку призер попала Ирина Шевченко.
Сегодня, 13:37
НОК
НОК

Состоялся первый соревновательный день этапа Юниорского кубка IBU в итальянском Роднаун-валь-Риданна, где состоялась индивидуальная гонка у юниорок.

Третье место в гонке заняла украинская биатлонистка Ирина Шевченко 18-летняя спортсменка все четыре огневых рубежа закрыла чисто и проиграла победительнице из Германии Шарлотт Галлбоннер меньше минуты.

Что касается других украинок, то три девушки вошли в ТОП-30.

Индивидуальная гонка

1. Шарлотт Галлбоннер (0+0+0+0)  38:59,6
2. Алина Нуссбикер (0+0+1+0) +25,4
3. Ирина Шевченко (0+0+0+0) 50,9
...
20. Полина Пуцко (0+1+1+1) +3:10,0
25. Алина Хмель (0+2+1+0) +3:42,6
27. Татьяна Тарасюк (1+1+0+1) +3:54,9
34. Виктория Хвостенко (0+1+1+2) +4:34,2
48. Валерия Шейгас (0+1+1+2) +5:49,6

На ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех этапов Кубка мира по биатлону.

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