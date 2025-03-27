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Автоспорт

Официально: Цунода заменил Лоусона в Ред Булл.

Японец дебютирует на домашнем гран-при
Сегодня, 11:08       Автор: Василий Войтюк
Юки Цунода
Юки Цунода

Ред Булл официально объявил о замене в своем составе пилотов уже после второго Гран-при сезона. Вместо Лиама Лоусона партнером Макса Ферстаппена станет Юки Цунода.

Первым стартом для японца станет домашний Гран-при, который пройдет в начале апреля.

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"Готов к будущим вызовам", - прокомментировал Цунода событие.

На двух предыдущих Гран-при в составе Рейсинг Буллз Цунода занимал 12 и 16 места соответственно, теперь имея в личном зачете пилотов 0 очков.

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