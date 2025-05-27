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Автоспорт

Азиатская страна может принять новое Гран-при уже в 2028 году

Таиланд представил проект своей гонки.
Сегодня, 12:59       Автор: Андрей Безуглый
Стефано Доменикали и Пхетхонтхан Чинават / Getty Images
Стефано Доменикали и Пхетхонтхан Чинават / Getty Images

В 2028 году в календаре Формулы-1 может появиться еще одно Гран-при, пишет ESPN.

По информации издания, Таиланд намерен получить право проводит гонку Формулы-1.

Во время Гран-при Монако прошла встреча руководства серии с премьер-министром азиатской страны Пхетхонтхан Чинават, которая и представила новый проект.

Стоит отметить, что Таиланд уже принимает у себя этап MotoGP, а потому гонка Формулы-1, вероятно, также планируется на городской трассы в Бангкоке.

Издание отмечает, что проект, представленный Чинават, был принят с одобрением, потому шансы на его утверждение весьма высоки.

Напомним, что накануне Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако.

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