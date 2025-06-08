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Автоспорт

Хэмилтон: В 90% случаев новые трассы оказываются хуже классических

Пилот опасается, что трасса в Мадриде будет уступать Барселоне.
Сегодня, 14:04       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился опасениями о будущем Гран-при Испании.

Напомним, что этап вскоре переедет на новую трассу в Мадриде, заменив автодром в Барселоне.

Хэмилтон опасается, что трасса выйдет не очень хорошей, так как проектировка - сложный процесс. И почти все новые треки уступают по качестве классическим.

Я не против, при условии, что они построят действительно хорошую трассу – а в этом есть определенные сомнения, поскольку проектирование и строительство новых трасс является сложной задачей. В 90% случаев новые трассы оказываются хуже классических. Но если трасса в Мадриде будет лучше, или хотя бы не будет уступать трассе в Барселоне, меня этот переезд будет не слишком сильно волновать.

Да, конечно, потери классических трасс – а трасса в Барселоне таковой является, – это всегда досадно. Ведь это великолепный город, в Испании очень большой интерес к Формуле-1, особенно с момента начала выступлений Фернандо Алонсо

Ранее также Хэмилтон сравнил болиды Феррари и Мерседес.

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