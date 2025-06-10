Юниор Ред Булл досрочно получил суперлицензию

Арвид Линдблад вскоре может дебютировать в Формуле-1.

Пилот Премы Арвид Линдблад получил суперлицензию.

ФИА прислушалась к доводам Ред Булл, чью молодежную акадмеию представляет пилот, и выдала ему досрочную суперлицензию.

Напомним, что Макс Ферстаппен оказался на грани дисквалификации из-за перебора штрафных баллов. Потому Ред Булл срочно ищет варианты возможной замены.

Кроме того, неубедительные выступления Юки Цуноды также могут побудить команду к замене пилота. Потому уже в ближайшем времени Линдблад может дебютировать за Ред Булл или Рейсинг Буллз.

Ранее также стало известно, что сестринская команда "быков" не хочет отпускать Аджара.

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